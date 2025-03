Il Fatto. Tenta una rapina al Policlinico Umberto I di Roma, arrestato un 27enne del Reggino

Un carabiniere della stazione Roma San Lorenzo, libero dal servizio e in abiti civili, ha arrestato, d’intesa con la procura di Roma, un 27enne originario della provincia di Reggio Calabria, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il pomeriggio del 13 marzo scorso, il militare, un maresciallo che si trovava per motivi personali presso il pronto soccorso del policlinico Umberto I, è stato avvicinato dall’indagato che, sotto minaccia di un oggetto in legno appuntito della lunghezza di 20 centimetri, gli ha intimato di consegnare il portafoglio. Il militare a quel punto si è qualificato e ha disarmato il 27enne che lo ha aggredito tentando di sottrarsi al fermo. L’uomo è stato poi bloccato con l’assistenza dei colleghi della stazione di Roma San Lorenzo intervenuti sul posto. L’arresto è stato convalidato e il tribunale di Roma ha disposto per il 27enne il divieto di dimora nel comune di Roma.