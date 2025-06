Il Fatto in Calabria. Un bimbo di 10 anni aggredito da un rottweiler in: salvato da due giovani egiziani

Un bambino di 10 anni è stato aggredito da un rottweiler mentre si trovava nella zona del parco giochi cittadino e stava giocando a pallone. La tragedia è stata evitata grazie al tempestivo intervento di due giovani egiziani, Ahmed e Basem, ospiti del Centro d’accoglienza straordinaria (Cas) di Tarsia. I due ragazzi non hanno esitato un attimo: si sono lanciati per fermare l’animale e mettere in salvo il bambino, evitando che l’aggressione avesse esiti ancora più gravi. Dopo il salvataggio, il piccolo è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il fatto risale al 30 maggio scorso ma la famiglia del bimbo ha voluto rendere pubblica la vicenda per ringraziare pubblicamente Ahmed e Basem, sottolineando come la loro prontezza e il loro coraggio abbiano fatto la differenza in un momento così drammatico. I due giovani, oltre ad aver salvato la vita del bambino, hanno continuato a offrire la loro vicinanza anche nei giorni successivi, durante il ricovero ospedaliero del piccolo. Un gesto che ha commosso l’intera comunità di Tarsia, simbolo di integrazione e umanità in un momento in cui il senso civico e la solidarietà superano ogni barriera.