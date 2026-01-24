Il Fatto in Calabria. Tenta di aggredire una dottoressa al Pronto Soccorso, bloccato da altri medici

Una dottoressa in servizio al Pronto soccorso di Tropea (Vibo Valentia) ha subito un tentativo di aggressione da parte di un dipendente dell’ospedale parente di una paziente, che è stato sventato dall’intervento di altri medici ed infermieri.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri.

La dottoressa, Alessia Piperno, delegata del Sindacato medici italiani, secondo una prima ricostruzione, dopo avere visitato una paziente e avere valutato una condizione clinica stabile ha ritenuto comunque opportuno chiedere una consulenza neurologica all’ospedale di Vibo Valentia e l’invio di un’ambulanza non medicalizzata per il trasferimento.

A distanza di alcune ore, però, la dottoressa sarebbe stata contattata telefonicamente da un addetto alle caldaie dell’ospedale di Tropea, parente della paziente, il quale avrebbe iniziato a inveire contro di lei, contestandole presunte negligenze legate all’intervento prestato.

Poco dopo l’uomo ha raggiunto la stanza della dottoressa tentando di aggredirla fisicamente. Altri operatori sanitari presenti alla scena sono intervenuti bloccandolo.

La professionista ha quindi chiamato i carabinieri della Stazione di Tropea che hanno avviato gli accertamenti, raccogliendo la denuncia della vittima e procedendo all’identificazione del presunto responsabile. (Ansa)