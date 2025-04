Il Fatto. Concessionaria d’auto nel Reggino, devastata da un incendio nella notte. Indagini in corso

Negli scorsi giorni, la Squadra Volante della Questura di Catanzaro ha tratto in arresto, in due distinti procedimenti, tre persone ed ha sequestrato due partite di sostanze stupefacenti di varia tipologia nel quartiere popolare di viale Isonzo. Ieri, ha effettuato l’arresto di un giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, […]