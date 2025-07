Il Fatto. Arrestato un imprenditore in Calabria per sfruttamento del lavoro estorsione: dipendenti impiegati per 10 ore al posto di 4, non versava i contributi ai dipendenti per quasi 170 mila euro

«I dati diffusi dal Censis e da Almalaurea confermano con chiarezza la traiettoria positiva intrapresa dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria in questi ultimi anni. Un iter fatto di investimenti mirati, progettualità di qualità e attenzione costante alle esigenze degli studenti. L’ateneo si consolida come realtà di riferimento non solo per la Calabria, ma per l’intero […]