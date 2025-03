Il duro attacco del Comitato Spontaneo a Tutela della Salute, “Chiudere l’Ospedale Spoke di Polistena, dott.ssa Di Furia è questo che vuole fare?”

Si, crediamo sia questa la sua priorità ,è arrivato il momento di dirlo chiaramente d.ssa Di Furia, crediamo sia arrivato il momento di dirci la verità.

I teatrini fino ad ora preparati non servono più.

I tiepidi interventi fatti sul nostro Ospedale, sono stati di fatto per accontentare qualche amico e tenere tranquilla una popolazione che oggi ha aperto gli occhi e non si fa più abbindolare da false promesse che non arriveranno mai.

Lasciare in sospeso professionisti che gratuitamente vogliono dare una mano a formare vecchie e nuove generazioni di medici è un atto di violenza perpetrato a danno solamente di questo territorio.

La sua organizzazione e programmazione per la provincia di Reggio Calabria è da terzo mondo, altro che cittadini di serie B, peggio!!!!

Non voler capire che abbiamo bisogno di medici Anestesisti per mandare avanti un blocco chirurgico ridotto a lumicino è da folli, non ristrutturare l’unico OSPEDALE della piana di Gioia rimasto è solo da dimettersi ,perché dopo quasi 4 anni di sua amministrazione non può venire ancora a campare scuse di nessun genere.

Abbi il rispetto per questa terra, in più occasioni lei ha ribadito che se le cose vanno bene è merito suo ,se vanno male anche.

Vanno malissimo d.ssa Di Furia che vuole fare????

Se non sa chi accontentare perché la giacchetta si sta strappando, faccia un passo indietro, questo suo modo di organizzare i servizi ospedalieri e territoriali , offende non solo noi, ma anche quei pochi suoi colleghi rimasti in trincea che, appena avranno la possibilità se ne andranno nel privato e lei sarà l ‘unica responsabile.

Lo dica chiaramente, vuole la distruzione dell’ospedale di Polistena ,almeno nei fatti è così, ma stia attenta che noi seguiamo tutto ed il vaso è colmo.

La gente non ne può più di avere DIRITTI NEGATI OGNI GIORNO!!!

INTERVENGA CON SOMMA URGENZA, ALTRO CHE COSTRUZIONE DI NUOVI OSPEDALE ,LA GENTE STA MALE ORAAAA.

E LEI HA IL DOVERE DI INTERVENIRE SULLE CRITICITÀ OGGI .