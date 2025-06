IL DRAMMA. Donna muore all’Aeroporto di Reggio Calabria a causa di un malore

Tragedia nel pomeriggio di ieri all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, dove una donna è morta poco prima della partenza di un volo diretto a Roma. La passeggera, già a bordo del velivolo, è stata colta da un malore improvviso. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono arrivati con urgenza i sanitari del 118 insieme agli agenti della polizia aeroportuale, che hanno raggiunto l’aereo direttamente sulla pista. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. L’accaduto -come rivela il quotidiano online La Novità – ha avuto conseguenze sull’intero traffico dello scalo, con lo sbarco dei passeggeri, il fermo momentaneo dell’aeromobile per consentire gli accertamenti delle autorità e forti disagi operativi che hanno causato ritardi fino a quattro ore su altri voli in partenza e in arrivo. Al momento non è stata ancora chiarita l’esatta causa del malore e sono in corso le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto.