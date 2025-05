Il dramma delle famiglie italiane per i rincari dei prodotti nei supermercati. Uno scandalo che sta creando una “macelleria” sociale. VIDEO

Un vero e proprio dramma quello delle famiglie italiane dove secondo gli ultimi dati ufficiali è crollato il potere d’acquisto e dove al contempo non si riesce nemmeno ad arrivare a metà mese, e non il classico “fine mese”. Il rincaro selvaggio dei prezzi, è ingiustificato e selvaggio con picchi che sono arrivati anche oltre il 50% e che sta creando una vera e propria “macelleria sociale”. Una grave ingiustizia sociale che un paese democratico non può permettersi. Occorre un cambio di rotta prima di un eventuale tracollo sociale che dai prezzi e dai rincari anche per fare la spesa, è dietro alla porta. Il Governo deve necessariamente prendere dei seri provvedimenti altrimenti e chi dovrebbe controllare questo scempio dei rincari, lo faccia immediatamente, prima che sia troppo tardi.