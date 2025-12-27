Il dramma che ha scosso la Calabria. Bimbo di un anno ustionato in casa in tutte le parti del corpo, trasferito d’urgenza a Napoli, è grave. Gli ultimi aggiornamenti

Un drammatico incidente domestico ha sconvolto ieri la città di Catanzaro dove un bambino di un anno è rimasto gravemente ustionato in tutte le parti del corpo. A causa delle ferite riportate, il piccolo, dopo essere stato soccorso dai sanitari, è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione e in seguito, a causa del peggiorare delle sue condizioni cliniche, la direzione sanitaria dell’ospedale ha deciso di trasferirlo d’urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. Nel frattempo, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

I FATTI

Secondo le prime informazioni, almeno quelli disponibili, l’episodio si sarebbe verificato intorno a mezzogiorno all’interno di un’abitazione del capoluogo calabrese. I contorni dell’accaduto restano ancora poco chiari e sono ora al vaglio degli inquirenti, che hanno avviato accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e stabilire le cause che hanno provocato le gravi ustioni riportate dal bambino. L’intervento del 118 è stato immediato che appena giunti sul posto hanno subito constatato le condizioni critiche del bambino, ma una volta stabilizzato è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Pugliese” di Catanzaro e ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno tentato di contenere le conseguenze delle gravissime lesioni riportate.

Ma nel corso del trascorrere le ore la situazione del piccolo peggiorava progressivamente e quindi la necessità di cure di alta specializzazioni, così che la direzione sanitaria dell’ospedale ha disposto il trasferimento immediato presso una struttura di eccellenza. È stato così attivato l’elisoccorso per il trasporto urgente al Centro Grandi Ustionati di Napoli, uno dei principali poli nazionali per il trattamento di questo tipo di traumi.

Il piccolo è giunto nel nosocomio partenopeo nel pomeriggio ed è stato immediatamente preso in carico dall’équipe multidisciplinare specializzata. Le sue condizioni restano estremamente delicate e la prognosi è riservata. I medici stanno monitorando costantemente i parametri vitali e valutando l’evoluzione delle lesioni, che interesserebbero gran parte del corpo.

LE INDAGINI

Nel frattempo, sono in corso le indagini per chiarire cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato al drammatico incidente e al momento non vengono escluse ipotesi e si attendono gli esiti degli accertamenti per comprendere se si sia trattato di un tragico incidente domestico o se vi siano altri profili da approfondire.