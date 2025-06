Il dirigente del Commissariato di Taurianova va in pensione, il saluto del sindaco Biasi: “La Squadra Stato le è grata”

Sentimenti di gratitudine sono stati espressi dal sindaco Roy Biasi all’indirizzo di Raffaele La Bella, dirigente del Commissariato di Taurianova della Polizia di Stato che dall’1 luglio va in pensione.

Il Commissario La Bella, originario di Vibo Valentia, è stato salutato dal primo cittadino taurianovese nel Municipio, ricevendo una targa ricordo che riassume il doveroso, sentito e simbolico omaggio che l’Amministrazione Comunale gli ha indirizzato, su iniziativa dell’assessore alla Legalità, Massimo Grimaldi, che ha partecipato al simbolico commiato insieme all’assessore alla Cultura, Maria Fedele. La Bella, dirigente f.f. del Presidio cittadino dal 2023, era nei ruoli della Polizia dal 1984 ed era arrivato nella cittadina della Piana di Gioia Tauro dopo l’esperienza maturata prima quale componente del Nucleo Antisequestri di Bovalino e poi quale responsabile della Squadra Catturandi del Commissariato di Siderno.

Cavaliere della Repubblica per i meriti conseguiti sul campo, La Bella ha voluto ricordare l’impegno della Polizia di Stato – da ultimo attraverso l’impulso dato dal questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa – per essere anche uno dei presidi educativi cardine nella promozione della cultura della legalità presso le giovani generazioni.

«Anche per questo suo essere sempre presente e propositivo – ha detto il sindaco Biasi rivolto al Dirigente – la popolazione di Taurianova e dei Centri su cui il Commissariato ha competenza la ringrazia per i modi e le competenze che il suo lavoro ha fatto manifestare. La quiescenza sono certo che non farà venire meno l’affetto e la stima che ha saputo meritare in questi anni, e proprio per questo a nome dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza tutta abbiamo voluto salutarla pure come componente qualificato della Squadra Stato che opera a Taurianova, comprensiva delle scuole e delle associazioni, che le sono riconoscenti».