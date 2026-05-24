Il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato esprime le proprie più sentite congratulazioni al Prof. Giuseppe Zimbalatti e Mimmo Cavallaro
Mag 24, 2026 - redazione
Il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato
esprime le proprie più sentite congratulazioni al Prof. Giuseppe
Zimbalatti, Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria, e all’artista Mimmo Cavallaro, autentico ambasciatore della
musica popolare calabrese nel mondo, per il conferimento della
Benemerenza “Scilla Cuore 2026”, nell’ambito della XXVI Edizione del
Premio di Benemerenza organizzato dall’Associazione culturale Scilla Cuore.
Il Prof. Zimbalatti è stato insignito del riconoscimento per il costante
impegno profuso nel potenziamento del Sistema Universitario Calabrese,
avendo realizzato, negli ultimi anni, significativi segnali di crescita
tanto in ambito scientifico quanto nell’offerta formativa, contribuendo
con la sua attività istituzionale alla crescita sociale ed economica
della Calabria. Un riconoscimento che premia non solo una carriera
accademica di alto profilo, ma una visione strategica capace di tradursi
in concrete opportunità per il territorio e per le nuove generazioni.
A Mimmo Cavallaro va invece il merito di aver saputo reinterpretare e
modernizzare la tarantella, portando a nuova vita un genere musicale
radicato nella tradizione popolare. La sua passione e il suo impegno
nella valorizzazione del canto popolare lo hanno trasformato da artista
ad autentico custode luminoso della cultura calabrese, portando il nome
della Calabria sui palcoscenici di tutto il mondo.
“Siamo orgogliosi” dichiara Pino Strati, Presidente di Incontriamoci
Sempre, di condividere la gioia di questi due straordinari protagonisti
della vita culturale e istituzionale della nostra Regione. Il loro
esempio ci ricorda quanto il servizio autentico alla comunità, nelle sue
diverse forme, rappresenti il più alto atto di volontariato civile.”
La cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Rai di “Elisir”
Benedetta Rinaldi, si è svolta presso la Sala Convegni “Maria SS.
Immacolata” Chiesa Madre a Scilla, nella suggestiva cornice del borgo
marinaro affacciato sullo Stretto, in occasione della XXVI Edizione di
Scilla Cuore, convegno ideato e organizzato ogni anno dal Prof. Vincenzo
Montemurro, cardiologo di riconosciuta competenza e figura di
riferimento nel panorama medico e culturale calabrese e nazionale. Da
oltre un ventennio, il Prof. Montemurro anima questa iniziativa con
l’intento approfondire le tematiche cardiologiche nell’ottica di un
confronto interattivo con gli esperti del settore. Un evento che unisce
il rigore del riconoscimento istituzionale al calore della comunità
locale, trasformando Scilla in un palcoscenico annuale di eccellenza e
memoria collettiva.
L’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato rinnova i propri
auguri ai premiati e conferma il proprio impegno a sostenere e
promuovere le realtà che, come il Premio Scilla Cuore, tengono viva la
cultura del merito e del servizio alla comunità.