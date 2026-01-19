Il dibattito a Napoli. “Separazione delle carriere tra giudice e PM”: ad introdurre l’avv. Antonino Napoli responsabile legale di Approdo Calabria. PROGRAMMA
Gen 19, 2026 - redazione
Venerdì 23 gennaio 2026 a Napoli, presso la biblioteca “A. De Marsico” si parlerà della “Separazione delle carriere tra giudice e PM”. Ad introdurre il dibattito l’avv. Antonino Napoli, responsabile legale del quotidiano “Approdo Calabria”. Un confronto sereno tra i sostenitori delle ragioni del No e quelli che, invece, sostengono il Sì della riforma Costituzionale. Conoscere per decidere è l’impegno che caratterizza anche la funzione del nostro giornale.