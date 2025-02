Il cordoglio del Sindaco Giuseppe Falcomatà e della Città Metropolitana per la scomparsa di Nora Macheda Versace

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso a nome della Città Metropolitana di Reggio Calabria sentimenti di profondo cordoglio e di vicinanza nei confronti di Santo e Donatella Versace, e di tutta la famiglia Versace, per la scomparsa della cara zia Nora Macheda Versace.

“La famiglia Versace, da sempre tra le più rinomate espressioni artistiche a livello mondiale nel campo della moda, rappresenta uno dei pilastri culturali della nostra città” ha affermato il sindaco. “La signora Nora è stata un solido riferimento per l’intera famiglia Versace, in un contesto in cui l’arte e la creatività, espresse dalla maestria dell’indimenticato Gianni, vera e propria stella mondiale del firmamento della moda, si sono unite ad una straordinaria capacità imprenditoriale, in grado di portare alto il nome di Reggio Calabria in Italia e nel mondo, e che oggi continua a vivere nell’attività di Santo e Donatella”.

“A loro – conclude Falcomatà – a tutti i familiari e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscere la Signora Nora, giungano sentimenti di cordoglio da parte della Città Metropolitana e dell’intera comunità reggina”.