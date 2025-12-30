Il consiglio comunale di Gioia Tauro approva il bilancio di previsione 2026.

La minoranza, in un disperato ma vano tentativo di invalidare la seduta, ha abbandonato l’aula senza rendersi conto di aver male interpretato il regolamento comunale vigente.

L’errore ha consentito all’amministrazione di approvare senza discussione alcuna tutti i punti all’ordine del giorno all’unanimità e senza discussione.

Il sindaco Simona Scarcella con fermezza ha stigmatizzato l’irresponsabilità politica.

” È una vergogna che dei consiglieri comunali non sappiano interpretare un regolamento comunale e confondano la misura minima del quorum strutturale necessario per la validità del Consiglio. E altresì risibile il comportamento del consigliere Santo Bagalà che , nell’ultima seduta di consiglio, presentandosi ai cittadini aveva annunciato che mai avrebbe mandato a casa l’amministrazione per un voto. Nei fatti si è smentito da solo clamorosamente e, dal mio punto di vista, con una punta di immoralità politica imperdonabile. I cittadini hanno scelto bene e sono gli unici giudici ai quali intendiamo sottoporre il nostro operato bene”.

Così il sindaco Scarcella. Sul piano politico pesano le divisioni nella maggioranza nei prossimi mesi tutto può succedere all’interno della compagine politica-amministrativa della sindaca Scarcella. Attendere per capire!