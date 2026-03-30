Il Conservatorio “S. Arlia” conferma Valentina Currenti alla direzione

Il Conservatorio “S. Arlia” conferma Valentina Currenti alla guida dell’Istituto. L’unanime consenso premia il lavoro svolto nel precedente mandato e segna una chiara scelta di continuità nelle strategie e nello sviluppo dell’offerta formativa.

Nel corso degli ultimi anni, Currenti ha adottato una linea gestionale attenta sia alla tradizione sia all’innovazione, rafforzando il profilo didattico e artistico del Conservatorio. Centrale è stato l’impegno sui temi dell’inclusività e dell’accesso equo alla formazione, affiancato da una crescente attenzione alla valorizzazione del contributo femminile nel mondo musicale, senza mai tralasciare iniziative mirate e percorsi dedicati ai giovani talenti.

Tra i passaggi più significativi del mandato appena concluso figura il cambio di denominazione dell’Istituto, oggi intitolato al fondatore Saverio Arlia, figura di rilievo nel panorama musicale e didattico. Musicista e docente di grande spessore, Arlia è stato l’artefice della nascita del Conservatorio e ne ha guidato con visione e determinazione il percorso di crescita, contribuendo in maniera decisiva al suo sviluppo e al suo consolidamento nel tempo. L’intitolazione rappresenta quindi non solo un omaggio alla sua memoria, ma anche il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto nella costruzione dell’identità culturale e istituzionale dell’ente.

Sotto la direzione di Valentina Currenti, il Conservatorio ha registrato una crescita significativa sia sul piano formativo sia su quello delle collaborazioni, ampliando i rapporti con istituzioni culturali italiane e internazionali e rafforzando il proprio ruolo nel panorama musicale.

«È un onore continuare a guidare questa Istituzione», ha dichiarato Currenti. «La riconferma rappresenta per me una grande responsabilità oltre che un segnale di fiducia che intendo onorare con impegno e visione. Proseguiremo nel percorso intrapreso, investendo sulla qualità della formazione, sul rafforzamento dell’offerta didattica e sulla valorizzazione dei talenti, con un’attenzione costante all’inclusione e alle pari opportunità. L’obiettivo è quello di consolidare il ruolo del Conservatorio come presidio culturale dinamico, sempre più aperto al territorio e capace di dialogare con le realtà nazionali e internazionali».

Con la riconferma si apre ora una nuova fase, orientata a consolidare i risultati raggiunti e ad affrontare le sfide future nel segno dell’eccellenza.