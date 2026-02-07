Il Comune di Gioia Tauro pubblica il bando per le concessioni demaniali marittime
Feb 07, 2026 - redazione
Il Comune di Gioia Tauro, guidato dal sindaco avvocato Simona Scarcella, ha aperto un avviso pubblico per nuove concessioni demaniali marittime destinate a strutture ricettive turistiche e all’attività di nautica da diporto.
Il sindaco ha sottolineato: “Vogliamo utilizzare in modo razionale le aree demaniali per attrarre turisti, grazie a una spiaggia e un mare pulito. Questo bando rappresenta un’opportunità per creare lavoro e sviluppo nel nostro territorio, garantendo legalità nelle procedure”.
Il bando scade il 4 marzo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale del Comune.