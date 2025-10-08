Il Comune di Gioia Tauro celebra le giovani campionesse Asia e Denise Babuscia: orgoglio sportivo della città al Trofeo CONI 2025

L’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro esprime il più vivo compiacimento e il più sentito plauso alle giovanissime atlete Asia e Denise Babuscia, sorelle originarie della nostra città, che si sono distinte alla decima edizione del Trofeo CONI, svoltasi a Lignano Sabbiadoro dal 3 al 5 ottobre 2025.

In una manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 4.600 giovani atleti e atlete under 14 da tutta Italia, le sorelle Babuscia hanno portato in alto il nome della Calabria e di Gioia Tauro nella specialità carabina.

Asia Babuscia, appena 11 anni, ha conquistato la medaglia d’oro individuale, mentre la sorella Denise, 13 anni, ha ottenuto insieme a lei un brillante argento a squadre, sfiorando per soli due punti la vetta del podio.

Un risultato straordinario, frutto di impegno, passione e dedizione, che assume ancor più valore considerando che le due giovani atlete hanno iniziato il loro percorso sportivo solo nel 2024.

“Questi risultati straordinari sono la testimonianza concreta di quanto talento e potenziale ci sia tra i nostri giovani,” ha dichiarato l’Assessore allo Sport Antonino Parrello. “Asia e Denise rappresentano il meglio della nostra città: passione, sacrificio e determinazione. Come Assessorato ci impegneremo sempre più per sostenere e valorizzare lo sport giovanile, affinché storie come la loro siano sempre più frequenti.”

Il Comune di Gioia Tauro, nel rinnovare le congratulazioni alle sorelle Babuscia, auspica che il loro esempio possa continuare a ispirare nuove generazioni di giovani atleti, promuovendo i valori dello sport, dell’impegno e della sana competizione.