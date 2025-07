Il Comune di Cittanova ha ottenuto un nuovo finanziamento per la manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica cittadina. Un importante risultato, l’ennesimo, che dà seguito al percorso positivo avviato nei mesi scorsi.

Le risorse ottenute, pari a 300mila euro, serviranno per svolgere attività di riqualificazione della Scuola dell’Infanzia “Falcone e Borsellino”. Questa mattina, il Sindaco avv. Domenico Antico ha proceduto alla sottoscrizione dell’accordo di concessione del finanziamento.

La procedura avviata dall’Ente ha riguardato un Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardante la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito del potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

«Otteniamo un nuovo e importante finanziamento per l’edilizia scolastica cittadina – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – e diamo seguito ad un percorso positivo avviato sin dalle prime battute del nostro mandato. Il nostro indirizzo amministrativo è chiaro e guarda al potenziamento complessivo dell’edilizia scolastica cittadina. Ringrazio l’Ufficio Tecnico per il lavoro che sta svolgendo con dedizione e qualità, con il coordinamento dell’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni. Con il gioco di squadra la programmazione diventa opera concreta al servizio del paese».