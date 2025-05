Il Comune di Cittanova aderisce alla Giornata Unicef

Nel 34esimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Amministrazione comunale di Cittanova ha aderito formalmente al percorso celebrativo promosso da ANCI e UNICEF Italia per ribadire l’attenzione delle Comunità italiane sul futuro delle nuove generazioni.

Le due importanti organizzazioni, in occasione della giornata del 27 maggio, hanno rilanciato il progetto “Diritti in Comune”, ormai giunto alla quarta edizione. L’iniziativa consiste in una campagna di sensibilizzazione volta a favorire la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tra gli amministratori e i cittadini. L’edizione 2025 ha come focus il tema dell’ascolto e della partecipazione civica e sociale dei bambini e degli adolescenti.

Sposando i principi e gli obiettivi dell’iniziativa, inoltre, l’Amministrazione comunale cittanovese, su indirizzo dell’Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali avv. Rita Morano e del Presidente del Consiglio comunale dott. Francesco Rao, ha inteso condividere le attività con l’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”. A studenti e docenti è stato chiesto di produrre elaborati sui temi dell’iniziativa” Diritti in Comune”.

«Aderiamo al progetto “Diritti in Comune” promosso da ANCI e UNICEF con grande entusiasmo consapevoli del tanto lavoro ancora da fare per la completa affermazione dei diritti delle nuove generazioni – hanno affermato l’avv. Morano e il dott. Rao in una nota congiunta -. Ringraziamo l’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”, studenti, docenti e dirigente, per la preziosa collaborazione in un percorso così importante. La Comunità di Cittanova è da sempre punto di riferimento per le politiche dell’accoglienza, per la difesa dei diritti e le attività rivolte ai giovani. L’Amministrazione è al lavoro, anche con ANCI e UNICEF, per rafforzare questo bagaglio virtuoso con azioni concrete».