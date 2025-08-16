“Il Circo Maya Orfei Madagascar, in Arrivo a Gioia Tauro: Una Città Viaggiante di Magia e Divertimento dal 22 al 31 Agosto”

DI CLEMENTE CORVO

Dopo il grande successo degli anni scorsi, di Moira Orfei, dei Togni con il circo sul ghiaccio, Dell ‘ Embell Riva del M. Orfei, dei Royal, del Circo d’ Acqua della famiglia Medini, Greca Orfei, ecc., arriva a Gioia Tauro il Circo MAYA ORFEI MADAGASCAR , uno degli SPETTACOLI CIRCENSI PIÙ GRANDI e EMOZIONANTI D’ITALIA .

GIOIA TAURO è una delle piazze più importanti a livello nazionale per la rappresentazione di spettacoli viaggianti, e il Circo Maya Orfei Madagascar sarà sicuramente un evento da non perdere.

Il Circo Maya Orfei Madagascar sta arrivando a Gioia Tauro! Dal 22 al 31 agosto, il Centro Commerciale Annunziata sarà occupato quasi per intero da questa vera e propria città viaggiante.

– Date e Orari: gli spettacoli si terranno ogni giorno, tranne il mercoledì, con due show giornalieri alle 18:30 e alle 21:15.

Si può Approfittare delle riduzioni che quotidianamente vengono consegnate dal personale del circo in città.

– Spettacolo: il Circo Maya Orfei Madagascar offrirà uno spettacolo emozionante con 11 record mondiali, acrobati, equilibristi e artisti di fama internazionale. Saranno presenti anche 100 animali esotici, tra cui tigri, leoni, zebre, cavalli, giraffa, elefante e molti altri.

– Premi e Riconoscimenti: il Circo Maya Orfei, Madagascar ha vinto quest’ anno il prestigioso Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo.

– Tourée: dopo Gioia Tauro, il circo si trasferirà in Sicilia, debuttando nelle piazze di Messina, Catania e Palermo.

Il Circo Madagascar sarà presente a Gioia Tauro dal 22 al 31 agosto presso il centro Commerciale Annunziata, grazie alla completa disponibilità del Signor Annunziata, che ha accolto ed ospitato gratuitamente questo evento, dopo oltre dieci anni ritorna il circo nel suo centro commerciale. Questo Spettacolo, rappresenta un’opportunità unica per la città e tutta la provincia di Reggio Calabria di assistere a uno spettacolo circense di alta qualità, vincitore del Festival Internazionale del Circo d’Italia e del Festival del Circo di Montecarlo.

Il circo offrirà uno spettacolo che mescola acrobazie mozzafiato, comicità e il Carosello di animali esotici, creando un’atmosfera di magia e divertimento per tutte le età.

– Parco Zoo: il Circo Maya Orfei Madagascar è dotato del parco zoo più grande d’Europa, con una vasta gamma di animali esotici , sempre controllati dai servizi ASL e dalla Commissione scientifica Cites.

– Visita allo Zoo: durante la pausa di ogni spettacolo, sarà possibile visitare lo zoo viaggiante più grande d’Europa.

*Il Circo Madagascar*

– Storia: il Circo Madagascar è nato nel 2019 tra le famiglie Gravagna e Martini, discendenti circensi da tre generazioni.

– Successi: il circo ha raggiunto la presenza di oltre un milione di spettatori in Italia e ha vinto numerosi premi, tra cui il Festival Internazionale del Circo d’Italia e il Festival del Circo di Montecarlo.

– Artisti: il cast artistico del Circo Maya Orfei Madagascar include acrobati, clown, domatori di animali e altri artisti di alto livello, tra cui i bambini figli degli artisti che continuano la tradizione circense.

Informazioni Utili

– Servizi: il circo offrirà servizi di ristorazione e bar durante gli spettacoli.

Non perdere l’opportunità di assistere a questo spettacolo a Gioia Tauro, unico e indimenticabile nella provincia di Reggio Calabria !

