Il Circo Madagascar: Un successo a Gioia Tauro, Premia Clemente Corvo e Rosanna Annunziata

il Circo Madagascar a Gioia Tauro sta vivendo un momento di grande successo, nonostante sia agosto e ci siano molte feste patronali nella zona. La direzione del circo ha deciso di premiare due persone che hanno contribuito al successo del circo:

– Clemente Corvo, che è stato premiato con la ” Targa della Famiglia Martini per aver promosso con passione e dedizione l’arte circense in tutta la Calabria. La tua esperienza e il tuo contributo sono fondamentali per il successo e per questo ti consideriamo un membro prezioso e insostituibile della nostra famiglia “.

Clemente Corvo ha sottolineato l’importanza dell’evento e l’occasione unica di avere il Circo Madagascar con il suo zoo più grande d’ Europa nel parco Commerciale Annunziata, considerandolo un evento perfetto per suggellare il ritorno del Signor Annunziata nel suo parco.

Ha espresso apprezzamento per la scelta del Circo Madagascar di esibirsi nel parco commerciale di Annunziata, considerandolo un connubio ideale tra il circo e il parco. Le sue parole suggeriscono che l’evento è un successo non solo per il circo, ma anche per il Parco Commerciale, la Città di Gioia Tauro e la Piana.

– Rosanna Annunziata, figlia del signor Alfonso , che ha ritirato una targa “di ringraziamento per la signorilità e l’accoglienza riservata al circo nel parco commerciale di famiglia” .

Entrambi i premiati hanno espresso parole di ringraziamento e apprezzamento per la direzione del Circo

L ‘evento ha segnato un importante passo nella collaborazione tra il Circo Madagascar e i suoi partner, Clemente Corvo e la famiglia Annunziata. La direzione del circo ha espresso la sua gratitudine per la collaborazione e il supporto ricevuto, e ha rinnovato l’invito per future collaborazioni.

La continuazione del rapporto di collaborazione tra le parti suggerisce che tutte le parti coinvolte sono soddisfatte della collaborazione e desiderano proseguire il loro lavoro insieme. Questo porterà a future collaborazioni e progetti comuni tra il Circo Madagascar e i suoi partner.

Con la la collaborazione congiunta.

Il circo riprenderà i suoi spettacoli da domani con due spettacoli giornalieri ore 18:30 e ore 21:15 fino a domenica 31 agosto.

Il direttore del circo, Massimo Martini, ha ringraziato tutta la Piana e la città di Gioia Tauro per l’accoglienza e il successo che sta ricevendo, e ha espresso la sua soddisfazione per aver potuto portare uno spettacolo di altissimo livello alla città e a tutta la Piana.