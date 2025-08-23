Il Circo Madagascar Trionfa a Gioia Tauro: Due Spettacoli Sold-Out e Grande Apprezzamento del Pubblico, un successo senza precedenti “

DI CLEMENTE CORVO

Il debutto del Circo Madagascar a Gioia Tauro é stato un vero successo! Con due spettacoli sold-out e circa 1600 presenze, è chiaro che il pubblico ha apprezzato lo spettacolo di alta qualità proposto dalla direzione del circo.

Il numero degli animali esotici di Massimo Martini, vincitore del Festival di Montecarlo, ha avuto un grande impatto sul pubblico e ha lasciato tutti senza fiato. La gente della Piana ha avuto la fortuna di poter assistere a uno spettacolo di tale livello e di poter visitare lo zoo più grande d’Europa, che comprende una vasta gamma di animali esotici.

La direzione del circo invita gli spettatori a prenotare i biglietti online per assicurarsi di non perdere lo spettacolo nel prossimo weekend e di poter usufruire degli sconti. Con il tutto esaurito previsto per il weekend, è importante pianificare in anticipo per non rimanere fuori.

Il Circo Madagascar resterà a Gioia Tauro fino al 31 agosto, quindi c’è ancora tempo per assistere allo spettacolo e visitare lo zoo. Dopo di che, il circo si trasferirà a Messina, Catania e Palermo, portando la sua magia e il suo spettacolo in altre città italiane.