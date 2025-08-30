Il Circo Madagascar sta trionfando a Gioia Tauro: successo e ritorno nella prossima primavera

Il Circo Madagascar ha riscosso anche ieri un grande successo a Gioia Tauro, con due spettacoli sold-out e una grande affluenza di pubblico che ha visitato il parco zoo più grande d’Europa. La direzione del circo nello spettacolo pomeridiano ha anche organizzato l, ‘ ingresso gratuito per le persone speciali della città, in collaborazione con la Garante per l’Infanzia, Avv. Antonella Ianni.

Le Famiglie Martini Canestrelli hanno ringraziato il Sindaco di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, e l’amministrazione comunale di Gioia Tauro per la collaborazione e hanno donato una targa ricordo alla Garante per l’Infanzia.

Il Circo Madagascar tramite il suo delegato in Calabria Clemente Corvo ha ufficializzato il suo ritorno nella città della Piana con il nuovo spettacolo tour 2026, sempre al Parco Commerciale di Gioia Tauro, grazie alla disponibilità del Signor Annunziata, che ospiterà nuovamente questa città viaggiante nella prossima primavera e sempre in maniera gratuita sia nel parco di Gioia Tauro che nel parco di Vibo Valentia.

La presenza del vice capitano della Reggina Calcio, Daniel Adejo con la sua famiglia , ha aggiunto un tocco di emozione allo spettacolo serale, con la direzione del circo che ha augurato alla squadra un campionato trionfale e ha espresso la speranza di festeggiare la promozione insieme a loro nella prossima primavera quando saranno presenti a Reggio Calabria,

tra il tripudio generale del pubblico presente, con il sottofondo emozionante dell’inno della Reggina Calcio che risuonava nella pista del circo, creando un’atmosfera di grande entusiasmo e partecipazione!

Oggi ci saranno altri due spettacoli con tantissime novità.

Alla fine dello spettacolo foto ricordo con gli artisti di fama internazionale e il vincitore del festival di Montecarlo, Massimo Martini, insieme al vice capitano della Reggina, Daniel Adejo.