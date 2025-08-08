Il Circo Madagascar a Gioia Tauro Parco Annunziata, dopo Il Trionfo a Montecarlo con il Numero di Animali Esotici

DI CLEMENTE CORVO

Dopo dieci anni di assenza, ritorna a Gioia Tauro, precisamente al Centro Commerciale Annunziata, un evento unico e straordinario. Il circo piú grande e prestigio d’ ITALIA , il FAMOSO CIRCO MADAGASCAR DIRETTO DALLA FAMIGLIA MARTINI , che porterà con sé il parco zoo più grande D’EUROPA , con una enorme varietà di animali esotici che trasformeranno la città in una location immaginaria dello Zoo Safari di Fasano.

Il Circo MADAGASCAR , sbarca a GIOIA TAURO dopo aver vinto il prestigiosissimo premio al Festival Internazionale di MONTECARLO, con il suo numero di ANIMALI ESOTICI . Un trofeo importantissimo per L’ITALIA che sarà motivo di orgoglio per tutti i cittadini della PROVINCIA di REGGIO CALABRIA .

Sarà un’occasione unica per vedere dal vivo questo prestigiosissimo numero, che sarà trasmesso in tutta ITALIA durante le prossime festività natalizie nel tradizionale programma circense sulla Rai. Non perdete l’occasione di assistere a questo evento unico e straordinario!

*Non mancate!*

Gli spettacoli si terranno presso il centro commerciale Annunziata dal 22 al 31 agosto, con due rappresentazioni giornaliere alle ore 18,30 e 21,15.

Il Circo Madagascar sarà presente solo a Gioia Tauro , prima di trasferirsi in Sicilia per le festività dei defunti a CATANIA e le festività natalizie a PALERMO .

Questo evento è di grandissima rilevanza non solo per la PIANA ma per tutta la provincia di REGGIO CALABRIA , e la città di GIOIA TAURO torna ad essere la città dei grandi eventi circensi. La Famiglia MARTINI ringrazia il Signor ANNUNZIATA per averli ospitati gratuitamente all’interno del suo centro commerciale.

*Date e Orari:*

– Data: dal 22 al 31 agosto

– Orari: 18,30 e 21,15

*Non perdete l’occasione di assistere a questo evento unico!*