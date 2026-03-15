Il ciclone Jolina si abbatte sulla Fiera di San Giuseppe a Cosenza, danni molto pesanti

Improvvisamente il maltempo si è abbattuto sulla Fiera di San Giuseppe a Cosenza. Il ciclone Jolina ha creato il caos tra le bancarelle presenti con commercianti in fuga e che stavano cercando di salvare il salvabile. Alcune bancarelle sono spazzate via e il bilancio in questo momento è di conseguenze molto pesanti. Questa mattina l’inaugurazione e stasera l’incubo. E la situazione attuale impone la massima cautela perché oltre agli affari occorre soprattutto salvare la propria pelle perché la situazione è dal punto di vista metereologico non lascia ben sperare per i prossimi giorni visto che già da domani c’è un’allerta arancione da parte della Protezione Civile in tutta la Calabria.