Il Centro Servizi per il Volontariato apre un proprio sportello a Cinquefrondi

È con grande soddisfazione -dichiara Orsola Foti, presidente del Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari di Reggio Calabria- che dal prossimo mese di giugno attiveremo un ns presidio presso il Comune di Cinquefrondi che, proprio presso la Casa Comunale, ha messo a disposizione dei locali adeguati alle esigenze del Centro.

Al suo Sindaco, avv. Michele Conia, all’assessore Giada Porretta e all’Amministrazione Comunale tutta va la ns gratitudine e quella di tutti i volontari che hanno nel Centro Servizi un punto di riferimento.

Il Csv, infatti, ha competenza per tutto il territorio provinciale e riteniamo sia per noi doveroso – continua la Presidente Foti – poter garantire almeno parte dei nostri servizi facendoci prossimi ai territori e alle organizzazioni che serviamo.

Da questo punto di vista il Comune di Cinquefrondi ha una collocazione strategica in quanto facilmente raggiungibile da moltissimi paese dell’entroterra pianigiano e anche della fascia ionica.

Rinnoviamo, pertanto, i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale che, con questa disponibilità, ha riconosciuto il valore del mondo del volontariato e del Terzo Settore e ha saputo anche cogliere la valenza della presenza del Centro Servizi nel proprio territorio.

«Siamo orgogliosi – dichiara il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia – di poter ospitare uno sportello del Centro Servizi per il Volontariato all’interno della nostra Casa Comunale. Crediamo fortemente nel valore della rete tra istituzioni e Terzo Settore e riteniamo fondamentale offrire strumenti concreti di supporto a tutte le realtà associative del territorio. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo verso una comunità più coesa, partecipata e attenta ai bisogni collettivi. Ringrazio il Csv dei Due Mari per aver scelto Cinquefrondi come sede di questo presidio: insieme possiamo fare molto per promuovere il protagonismo civico e la solidarietà sociale.»

Lo sportello verrà inaugurato giorno 10 giugno p.v. In quell’occasione verrà anche realizzato un primo incontro seminariale volto ad approfondire, con modalità fruibili e alla portata di tutti, i grandi cambiamenti introdotti dalla Riforma del Terzo Settore. Un’occasione importante, per riflettere insieme sulle motivazioni di questa riforma e, soprattutto, sul ruolo che la riforma riconosce all’associazionismo che ha a cuore, nelle sue diverse forme, l’interesse generale e lo sviluppo e la crescita della comunità.