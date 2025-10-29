Il Caso della donna di Bagnara sul farmaco oncologico salvavita. Di Furia, “avremmo trovato la soluzione anche noi, senza che lei dovesse andare a cercarlo a Catania”

«Non è vero che noi all’Asp di Reggio non conosciamo quel farmaco oncologico, Octreotide da 30 mg. O che non ci fosse, e che, secondo noi, non esistesse. Si tratta di un farmaco presente in più formulazioni, da 10 e 20mg. In formulazione da 30, in realtà, è carente a livello nazionale, tanto è vero che compare nell’elenco di farmaci carenti». Lo ha detto all’ANSA la direttrice generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria Lucia Di Furia in merito alla vicenda della paziente oncologica che si è rivolta ai carabinieri per trovare il farmaco che le era stato prescritto, affermando che la farmacia dell’Azienda ha un «farmaco sostitutivo, che è quello che poi lei ha trovato. Non c’è quel farmaco con quella formulazione – ha aggiunto – ma avremmo trovato la soluzione anche noi, senza che lei dovesse andare a cercarlo a Catania. A Catania possiamo telefonare noi, ci conosciamo. In questi casi ci si aiuta, soprattutto quando ci si trova di fronte ad una carenza nazionale di un farmaco».

Il riferimento è alla denuncia da una donna di Bagnara, Gina Zagaria, di 38 anni, che l’ha raccontata alla Gazzetta del Sud. «Sono una malata oncologica, ho il diritto di curarmi e di essere curata nella regione in cui pago le tasse. Ogni volta che dovrò fare quella puntura dovrò chiamare i carabinieri e arrivare fino a Catania?», chiedeva la donna. «La signora – ha detto la dg dell’Asp aggiunto – è stata informata, dopo che la nostra farmacista ha cercato di reperirlo da tutte le parti, che il farmaco allo stato era mancante. E come si fa in queste occasioni, quando c’è carenza, come prescrive anche l’Aifa, si dice al paziente di rivolgersi al suo medico di medicina generale o allo specialista. Senza che ne sapessimo niente e senza aver avvertito il suo medico di base, la paziente si è rivolta ai carabinieri, che hanno chiesto i motivi del nostro rifiuto a fornire il farmaco. Evidentemente c’è stato un fraintendimento. Se avesse messo in contatto uno dei nostri oncologi con quello del Sant’Orsola avrebbe saputo che esiste un farmaco sostitutivo, che è quello che ha trovato. Tanto è vero che si è fatta fare una nuova prescrizione. Peraltro, questo farmaco che ha poi trovato a Catania noi lo possiamo avere e già abbiamo. Ci sono alcuni pazienti che lo usano e quindi lo andiamo acquistando. Non è un farmaco che ha delle particolari carenze».

«Ci siamo attivati per rintracciare la signora – ha detto la Dg dell’Asp – il cui cognome non è quello apparso sulla stampa perché non è italiana. Ci siamo trovati in quest’impasse aggravato dal fatto che nel frattempo la stessa paziente aveva cambiato medico di base». Lucia Di Furia ha detto che comunque cercherà in ogni modo di rintracciare la paziente «per trovare – ha spiegato – la soluzione più adatta affinché ogni mese non abbia più difficoltà. Non è che rivolgendosi ai giornali si risolve il problema. Se qualcuno non risponde, ci si rivolge sempre ad un livello superiore. Voglio esprimere vicinanza alla signora. Mi rendo conto che non è lei a dover trovare le soluzioni. Però ci deve mettere nelle condizioni di trovarle». (ANSA)