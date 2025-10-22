Il bimbo caduto dal balcone a Roma è originario di Acri, il sindaco Capalbo, “Forza Rocco, tieni duro”

Un bambino di 10 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto dal balcone di una palazzina in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina, a Roma. Il bimbo si sarebbe affacciato al balconcino per salutare la sorellina e avrebbe perso l’equilibrio cadendo in strada. Sul posto i sanitari del 118 che hanno portato il bambino all’ospedale Bambino Gesù. Indaga la polizia di Stato.

Il bimbo è originario di Acri, centro del Cosentino, il sindaco Pino Capalbo ha scritto un post sulla sua pagina Facebook, “Sono profondamente rattristato dalla notizia dell’incidente avuto a Roma da un nostro giovanissimo concittadino. Le preghiere di tutta la città di Acri giungano al suo letto d’ospedale e lo aiutino a riprendersi presto. Forza Rocco, tieni duro”.