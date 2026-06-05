Il 21 giugno sarà il turno della città di Rosarno per il calendario delle tappe di Associazione Ferrovie in Calabria



Un nuovo modo di fare turismo, uno strumento a metà strada tra innovazione e tradizione, incuriosendo chi è digiuno di turismo culturale e soddisfacendo, invece, gli appassionati e le appassionate.

L’iniziativa, nata in seno all’Associazione Ro.P.A.M., che da anni è attiva con il principale obiettivo di promuovere e valorizzare il bene storico archeologico del Parco dell’antica Medma, entra così di diritto e naturalmente in un circuito di turismo culturale ad ampio raggio.

Il programma si presenta ricchissimo di tappe, delineando a tutto tondo la storia della città di Rosarno, a partire dal periodo preistorico sino ai tempi moderni.

Durante il percorso, quindi, saranno messe in evidenza le prospettive storiche anche meno note, attraverso una narrazione immersiva lungo le vie più significative e nei luoghi più eloquenti.

Il piano dell’itinerario darà un ventaglio di conoscenze della bellezza dei siti naturali, toccando le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche presso la foce del fiume Mesima, riserva naturale e protetta dal WWF; l’iter permetterà di vedere i punti della leggenda del ritrovamento del secolare simulacro della Madonna Nera di Patmos, protettrice di Rosarno, di cui sarà anche visitato l’omonimo Santuario in Piazza Duomo.

Singolare tappa sarà quella del centro storico, nel quale si potranno ammirare particolari architettonici del secolo scorso, con l’apertura eccezionale di alcuni spazi restaurati dei Palazzi baronali della famiglia Paparatti.

Uno spaccato sarà dedicato al turismo enogastronomico con la visita ad un’azienda agroalimentare e momento esteso e conclusivo sarà vissuto presso il Parco Archeologico dell’antica città magnogreca di Medma, con letture tematiche, narrazioni storiche e aneddotiche.

Il programma sarà completato con la visita al Museo Archeologico Nazionale di Medma, in cui sono custoditi reperti di unica e rara bellezza artistica.

L’evento straordinario sarà occasione per sintetizzare curiosità da visitare e conoscere, per supportare una filosofia e una politica del sostenibile, del corretto uso delle risorse, dell’equilibrato traffico del servizio su rotaia in una delle stazioni più importanti della regione calabrese, ove i due lembi ionico e tirrenico si incrociano per migliaia di partenze ed arrivi.

L’itinerario, inserito nelle attività promosse dall’Associazione Ferrovie in Calabria, supportate da Calabria Straordinaria, punta a una valorizzazione di ogni realtà territoriale, che si possa culturalmente acquisire e consumare come bene di conoscenza della Calabria bella.

Caterina Restuccia