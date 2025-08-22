Iemma, vice sindaco Catanzaro: “Con il regolamento comunale per la repressione degli abusi edilizi un’altra azione concreta per la legalità e trasparenza”

E’ arrivato l’ok del Consiglio comunale al nuovo regolamento per l’applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi. Il testo fa riferimento a criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.

La delibera é stata illustrata dalla vicesindaca e assessora all’Urbanistica, Giusy Iemma, e rientra tra le azioni promosse dall’amministrazione sul fronte della

legalità e della trasparenza in materia. “Il regolamento disciplina un tema importante come la repressione degli abusi edilizi, con la volontà di fornire uno strumento chiaro, oggettivo e uniforme per l’applicazione delle sanzioni previste negli specifici casi di legge. Un provvedimento che consentirà di garantire il rispetto della legalità e, al contempo, assicurare proporzionalità nelle sanzioni irrogate. Uno strumento che offre a cittadini, tecnici e operatori del settore un quadro di riferimento certo e trasparente, riconoscendo la sensibilità e la buona fede di quei cittadini che desiderano regolarizzare gli abusi involontari o formali”

Il Regolamento disciplina le modalità di determinazione del valore venale e del costo di produzione degli immobili abusivi; i criteri di graduazione delle sanzioni, anche in presenza di vincoli urbanistici o paesaggistici; le condizioni e gli importi per l’applicazione dell’oblazione, laddove consentita dalla legge; le procedure amministrative e i termini per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

“Uno strumento normativo con cui il Comune di Catanzaro intende promuovere una gestione del territorio più equa, responsabile e orientata alla sostenibilità, garantendo certezza del diritto e rafforzando il rapporto di fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione”.

Giusy Iemma

Vicesindaco comune di Catanzaro