I volontari di Anas Calabria Caccia Pesca Ambiente ripuliscono la Sp79Dir e restituiscono dignità a contrada Senoli e Platì. L’assessore Portolesi: “Grazie a Occhipinti e Musolino”

Continua l’attività di ricostruzione del partito in Provincia di Reggio Calabria del Commissario Provinciale della Lega Giuseppe Mattiani. Dopo la recente adesione al partito del Consigliere comunale di Gioia Tauro Salvatore Zappalà, arriva la nomina a Commissario cittadino di Taurianova di Stefania Barca, già Capogruppo in Consiglio comunale per la “Lega Calabria per Salvini Premier”. […]