I sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi” si stringono solidali al sindaco di Cinquefrondi Conia per il vile atto intimidatorio

I Sindaci dell’associazione ” Città degli Ulivi – dei Comuni della Piana” esprimono assoluta ed incondizionata solidarietà, non soltanto istituzionale ma anche personale ed umana, al Presidente dell’Assemblea e Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia per il vigliacco e vile atto intimidatorio perpetrato nei suoi confronti e della sua intera famiglia.

Queste ignobili azioni colpiscono non solo un Sindaco, un gruppo amministrativo, una Comunità ma l’intero territtorio e ledono la dignità delle donne e degli uomini che lo abitano.

Atti intimidatori di qualunque natura, che mirano a seminare paura e insicurezza non possono assolutamente essere tollerati.

Nessuno potrà e sarà mai lasciato solo ne oggi, ne mai.

Siamo convinti che il Sindaco Conia, il suo gruppo amministrativo e i cittadini cinquefrondesi continueranno, con il coraggio e la determinazione che li ha sempre contraddistinti a portare avanti il loro compito che ha come unico fine il benessere e lo sviluppo della Comunità ed è stato sempre improntato ai principi della legalità, dell’onestà, della trasparenza e della solidarietà.

Nessuna violenza potrà mai fermare chi opera per il bene Comune e per lo sviluppo del nostro territorio.

I sindaci (in ordine alfabetico per Comune):

Alessandro Demarzo, Vincenzo Cavallaro, Domenico Antico, Surace Angelo, Domenico Licastro, Antonio Tranquilla, Sandro Sorbara, Antonio Albanese, Simona Scarcella, Alberto Morano, Rocco Giorgio Ciurleo, Vincenzo Oliveri, Francesco Nicolaci, Marco Giuseppe Caruso, Giuseppe Morizzi, Giuseppe Ranuccio, Michele Tripodi, Alessandro Giovinazzo, Pasquale Cutrì, Luca Gaetano, Salvatore Valerioti, Caterina Gatto, Francesco Posterino, Salvatore Papalia, Pietro Violi, Giuseppe Zampogna, Giovanni Piccolo, Angelo D’Angelis, Luigi Chiappalone, Rocco Biasi, Ettore Tigani, Orlando Fazzolari.