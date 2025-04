I Giovani Democratici di Reggio Calabria esprimono entusiasmo per la “ri-generazione” del Pd

La comunità dei Giovani Democratici di Reggio Calabria, *che sta vivendo una nuova fase fondativa*, guarda con favore alla candidatura di *Nicola Irto a segretario regionale del Partito Democratico: sarà l’occasione per riportare al centro del dibattito le questioni giovanili e contribuire alla maturazione di una visione unitaria all’interno del Partito, che tenga conto del lavoro svolto sui territori dai Giovani democratici e delle prospettive di sviluppo del territorio sulle quali abbiamo lavorato.*

La candidatura dell’Onorevole Irto *si pone, indubbiamente, in continuità con il percorso di idee e contenuti intrapreso, nel contesto reggino, nel periodo successivo al commissariamento del Partito*.

Adesso serve *rafforzare e costruire un percorso che sappia guidare i gruppi locali* nella costituzione di un’alternativa alla destra, ponendo la Calabria e, in particolare, le nuove generazioni al centro del cantiere delle idee.

I giovani democratici reggini esprimono, dunque, una viva presenza e *si dichiarano pronti ad un rinnovamento del Partito democratico, in questo percorso di crescita, in cui chiedono, con forza, di essere coinvolti.*

La fase congressuale sarà un punto di partenza, utile ad un profondo confronto su temi, idee e rilancio del territorio.

*Nel ringraziare Nicola per aver scelto l’Università come luogo di presentazione della candidatura, segno di una vicinanza viva ai giovani calabresi, chiediamo l’avvio di una nuova fase del Partito democratico, che sappia valorizzare le energie presenti nelle realtà locali e abbia l’ambizione di guardare al futuro della nostra terra. Il Partito deve stare “in mezzo ai giovani” che, formandosi nelle università calabresi, lavorando in Calabria, desiderano costruire il proprio futuro in questa terra.