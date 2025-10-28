i giganti di Taurianova incantano la Puglia, dopo il grande successo in Piemonte e Puglia

DOPO IL PIEMONTE E LA PUGLIA, I GIGANTI DI TAURIANOVA COLPISCONO ANCHE LA CAMPANIA!!

nei weekend di Domenica 19 Ottobre e del 26 Ottobre 2025 il rinomato gruppo I Giganti di Taurianova dei F.lli Taverna è stato in trasferta a Sicignano degli Alburni (SA) in occasione della 53° Sagra della Castagna il gruppo ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa da parte di tutti i presenti che non avendo mai visto e conosciuto lo spettacolo di Mata & Grifone sono rimasti incantati da queste due splendide figure della tradizione popolare Calabrese, il tutto è stato voluto dalla Proloco Sicignano degli Alburni che ha organizzato l’evento e ha fatto sì che I Giganti di Taurianova arrivassero anche in Campania a far conoscere una delle più belle tradizioni della nostra Terra di Calabria sono state due giornate concluse con successo e divertimento per grandi e piccini e un’enorme soddisfazione per il responsabile del Gruppo Simone Taverna aver portato il nome di Taurianova anche in Campania!