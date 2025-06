I Consiglieri Comunali Ferrentino e Adornato: Maropati ha bisogno di un cambiamento vero

Noi, Consiglieri Comunali Ferrentino e Adornato, siamo da sempre al fianco della nostra comunità, lavorando con impegno e dedizione per migliorare concretamente la vita di Maropati e della frazione Tritanti.

Mentre molti parlano, noi agiamo.

I risultati ottenuti negli ultimi mesi – come l’asfaltatura delle strade provinciali SP44 (Tritanti), SP4 (Maropati–Anoia) e del tratto SP4 (Maropati–Giffone)– sono la prova tangibile del nostro costante lavoro istituzionale, svolto con impegno fermezza , e risultati concreti.

Ringraziamo il Vice Sindaco Metropolitano Avv. Carmelo Versace, la cui disponibilità e attenzione verso il Nostro Territorio sono state determinanti per il successo di questi interventi.

Tuttavia, se da un lato nel nostro Comune si vedono segnali positivi grazie a interventi di diretta competenza della Città Metropolitana, dall’altro lato l’Amministrazione comunale è ferma e non riesce a garantire risposte efficaci per il paese.

Le problematiche irrisolte sono numerose e pesano sulla quotidianità dei cittadini:

• La strada di Fellari, a Tritanti, resta chiusa da troppo tempo senza una data certa per la riapertura.

• Via Scipione, a Tritanti, versa in condizioni pericolose e necessita di interventi urgenti.

• Le strade interpoderali comunali Maropati–Tritanti, vitali per gli agricoltori e per chi vive nei nostri territori rurali, sono abbandonate a se stesse, impedendo la normale attività agricola e gli spostamenti.

A questo quadro si aggiunge l’allarmante stato di degrado in cui versano Maropati e la sua frazione Tritanti, con un decoro urbano inesistente: spazi pubblici trascurati, vegetazione incolta, mancata pulizia e manutenzione ordinaria, fattori che minano la qualità della vita e l’immagine stessa del paese.

Chiediamo con forza e trasparenza: dov’è l’Amministrazione Comunale? Dov’è il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici quando serve un progetto serio, una strategia chiara e una gestione concreta dei problemi?

Come Consiglieri Comunali, abbiamo presentato proposte concrete – come la partecipazione ai bandi regionali per la digitalizzazione del Piano di Protezione Civile – ma troppe occasioni sono state perse per inerzia e mancanza di programmazione.

Non possiamo più tollerare inerzia, disorganizzazione e superficialità.

Se chi è chiamato a governare il paese non è in grado di garantire servizi essenziali e manutenzione del territorio, allora è doveroso che prenda atto dei propri limiti e consenta un cambiamento.

Un passo indietro non è una resa, ma un atto di responsabilità e rispetto verso una comunità che merita amministratori seri e competenti.

Il 2 giugno, giorno in cui celebriamo la Repubblica Italiana fondata sul lavoro, sulla partecipazione e sulla responsabilità, vogliamo ricordare che anche Maropati ha bisogno di amministratori che incarnino questi valori con fatti concreti, non solo con parole.

Noi, Ferrentino e Adornato, continuiamo a esserci, con serietà, trasparenza e dedizione quotidiana.

Siamo al fianco dei cittadini, pronti a lavorare per il bene comune, perché amiamo profondamente la nostra terra e vogliamo vederla crescere.

Consiglieri Comunali – Gruppo Misto

Ferrentino e Adornato