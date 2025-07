I Carabinieri sventano possibile gesto ritorsivo in Calabria, l’uomo aveva nello zaino una bottiglia di liquido infiammabile e accendini

«Le dichiarazioni del segretario generale della Cisl Calabria, Giuseppe Lavia, confermano in maniera inequivocabile le preoccupazioni che come gruppo del Pd in Consiglio regionale denunciamo da mesi: i ritardi nell’attuazione del Pnrr stanno mettendo seriamente a rischio il futuro della Calabria, in particolare sul fronte della sanità pubblica e della coesione territoriale». È quanto afferma […]