I Carabinieri salvano una donna in Calabria intrappolata dalle fiamme nella sua abitazione

Due Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano all’Ionio (CS), durante un servizio perlustrativo nel comune di Villapiana, sono intervenuti all’interno di un’abitazione in fiamme, traendo in salvo una signora che vi era rimasta intrappolata.

I militari, allertati da alcuni passanti preoccupati per la fitta coltre di fumo che usciva da un’abitazione, hanno messo in salvo a Villapiana, nel Cosentino, una donna sessantenne, in pericolo a causa di un incendio domestico. Senza esitare un istante, i Carabinieri si sono introdotti nell’edificio, un piano rialzato ormai completamente invaso dal fumo, individuando all’interno una donna in evidente stato di pericolo. Dopo aver tratto in salvo la signora ed averla portata all’esterno dell’edificio, i due militari sono rientrati nell’abitazione e, usando mezzi di fortuna, sono riusciti a domare le fiamme che stavano interessando la canna fumaria del camino, riuscendo a circoscrivere il rogo prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e a scongiurare ulteriori e più gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla donna e verificare le condizioni dei militari