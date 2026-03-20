Habermas e il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere

di Antonino Napoli

La recente scomparsa di Jürgen Habermas riporta al centro del dibattito pubblico una domanda che, troppo spesso, la politica tende a eludere: da dove nasce davvero la legittimità di una riforma costituzionale?

Habermas ci offre una risposta tanto esigente quanto attuale: non basta il consenso numerico, non basta la vittoria di una maggioranza. La legittimità si fonda su due pilastri intrecciati: la partecipazione egualitaria dei cittadini e la qualità razionale del confronto. È qui che la riflessione del filosofo tedesco diventa uno strumento critico potente per leggere la riforma sulla separazione delle carriere.

Nel dibattito italiano, la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante è stata spesso raccontata come una bandiera identitaria. Da un lato, chi la considera condizione necessaria per realizzare fino in fondo il modello accusatorio; dall’altro, chi la teme come un possibile indebolimento delle garanzie di indipendenza della magistratura. Ma proprio in questa contrapposizione si annida il rischio segnalato da Habermas: quello di ridurre una questione costituzionale complessa a una mera conta tra schieramenti.

Se la riforma vuole aspirare a una vera legittimità, deve uscire da questa logica. Non può limitarsi a essere “votata”: deve essere compresa, discussa, argomentata. Deve cioè attraversare quel “processo sensibile alla verità” evocato da Habermas, in cui le ragioni tecniche vengono esplicitate e messe alla prova nello spazio pubblico.

E qui emerge un primo punto critico. La separazione delle carriere non è un fine in sé, ma uno strumento. La sua giustificazione risiede nella coerenza con il modello di processo delineato dall’articolo 111 della Costituzione: un processo fondato sul contraddittorio tra le parti, sulla parità e sulla terzietà del giudice. Tuttavia, proprio su questo terreno tecnico — quello della funzionalità della riforma rispetto al “giusto processo” — il dibattito è stato spesso superficiale o, peggio, sostituito da slogan.

Habermas ci direbbe che una riforma costituzionale è legittima non quando vince, ma quando convince. E convincere significa rendere trasparenti le ragioni: spiegare se e come la separazione delle carriere rafforzi davvero l’imparzialità del giudice; chiarire quali effetti produca sull’equilibrio tra accusa e difesa; interrogarsi sulle garanzie da approntare per evitare derive gerarchiche del pubblico ministero.

In assenza di questo sforzo argomentativo, il rischio è duplice. Da un lato, si impoverisce la partecipazione dei cittadini, che restano spettatori di un conflitto tra élite politiche e corporative. Dall’altro, si svuota la stessa legalità costituzionale, che finisce per poggiare su una base fragile: il semplice dato numerico della maggioranza.

La lezione di Habermas, invece, impone un cambio di prospettiva. La riforma della giustizia — e in particolare quella sulla separazione delle carriere — dovrebbe essere il terreno privilegiato di un confronto pubblico alto, capace di tenere insieme tecnica e democrazia. Un confronto in cui le posizioni non si limitino a contrapporsi, ma si espongano alla forza delle migliori argomentazioni.

Perché, in ultima analisi, la vera posta in gioco non è solo l’assetto della magistratura. È la qualità della nostra democrazia costituzionale. E questa qualità, come ci ricorda Habermas, non si misura nei voti che si contano, ma nelle ragioni che sanno reggere al confronto.