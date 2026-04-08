Guerra in Iran, a novanta minuti dal tracollo mondiale la mediazione del Pakistan scongiura il disastro

Dopo circa quaranta giorni di conflitto, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un cessate il fuoco temporaneo di due settimane, segnando una pausa in quella che rischiava di diventare una guerra aperta nel cuore del Medio Oriente. L’accordo è arrivato a meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum lanciato da Donald Trump, che aveva minacciato nuovi bombardamenti estesi.

Storicamente, le relazioni tra USA e Iran oscillano tra momenti di dialogo e crisi militari: dalla rivoluzione iraniana del 1979 alle tensioni legate al programma nucleare di Teheran, ogni escalation ha avuto ripercussioni globali. La recente crisi riflette questa dinamica, ma introduce elementi nuovi: il ruolo di mediatori regionali come il Pakistan e la crescente interconnessione economica legata allo Stretto di Hormuz, via strategica per circa un quinto del petrolio mondiale.

La tregua sospende temporaneamente i bombardamenti americani e israeliani e ferma gli attacchi iraniani verso i Paesi del Golfo. Questo permette di creare una finestra diplomatica che potrebbe evolvere in un accordo più ampio. La proposta iraniana in dieci punti, definita da Trump “una base praticabile su cui negoziare”, apre la strada a colloqui che potrebbero ridefinire le regole di ingaggio nella regione.

Gli scenari futuri restano complessi:

Accordo diplomatico sostenibile – Le due settimane potrebbero essere sufficienti per costruire un’intesa più stabile, bilanciando sicurezza regionale e interessi economici globali.

Escalation limitata – Se i negoziati fallissero, potrebbero verificarsi attacchi mirati o ritorsioni regionali senza degenerare in guerra totale.

Conflitto aperto – La fragile tregua potrebbe crollare rapidamente, soprattutto se fattori interni (opposizione politica negli USA o Iran, incidenti militari) innescassero nuove tensioni.

Il contesto globale amplifica l’importanza di questa tregua: qualsiasi decisione avrà impatti sul prezzo del petrolio, sulla sicurezza dei trasporti marittimi e sulle alleanze strategiche. Se la diplomazia avrà successo, potrebbe rappresentare un modello di gestione delle crisi contemporanee, dove pressione militare e mediazione multilaterale vengono bilanciate per prevenire conflitti maggiori.