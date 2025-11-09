Guardia medica di Pellaro accorpata a San Gregorio. Il Pd : “Fallimento del centrodestra”

Guardia medica di Pellaro accorpata a San Gregorio. La Federazionemetropolitana del Pd e il Circolo locale: “Ennesimo colpo alla sanitàterritoriale, frutto dello sfascio del centrodestra” «La chiusura della guardia medica di Pellaro e il trasferimento delservizio a San Gregorio rappresentano un nuovo, gravissimo arretramentodella sanità pubblica sul territorio reg

gino».Lo affermano in una nota congiunta la Federazione Metropolitana del Pd diReggio Calabria e il Circolo Pd di Pellaro, commentando la decisionedell’Asp di accorpare i due presidi nell’ambito del piano dirazionalizzazione dei fitti.

«Dopo la chiusura del poliambulatorio, il quartiere più popoloso dellaperiferia sud di Reggio Calabria resta completamente privo di servizisanitari di prossimità – sottolinea il segretario provinciale del Pd,Giuseppe Panetta – costringendo i cittadini, molti dei quali anziani, aspostarsi per chilometri anche solo per una visita o una prescrizione. Èl’ennesimo segnale di uno sfascio che si consuma giorno dopo giorno, nellatotale indifferenza della Regione e del presidente Occhiuto».

Per il Pd metropolitano, il caso Pellaro è «l’emblema di una gestionecommissariale che, invece di rafforzare la sanità territoriale, continua asmantellarla. I prodigi di Occhiuto – prosegue la nota – esistono solonella propaganda patinata della sua comunicazione. La realtà, che icittadini vivono sulla propria pelle, è fatta di reparti chiusi, personaleinsufficiente, servizi accorpati e liste d’attesa infinite. Altro cheuscita dal commissariamento in tempi rapidi. Con queste premesse saràimpossibile».

Il Pd provinciale e il Circolo di Pellaro annunciano che porteranno lavicenda all’attenzione dei propri rappresentanti regionali, nonchéall’Assemblea dei sindaci, per chiedere una immediata revisione delladecisione dell’Asp e un piano straordinario per il ripr-istino dei servizisanitari territoriali a sud della città. «Difendere la sanità pubblica -conclude Panetta – significa difendere la dignità e il diritto alla salutedi ogni cittadino. Pellaro non può essere abbandonata, né sistematicamentepenalizzata da decisioni assunte senza nessun riguardo ai diritti deicittadini»