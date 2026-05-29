Greco, “Ogni sconfitta lascia dentro una lezione”

E quest’ultima competizione elettorale a Castrolibero ci consegna un dato chiaro: una città divisa, chiamata ad affrontare un futuro tutt’altro che semplice.

Ma una vittoria, anche se con 40 voti di distacco, è pur sempre una vittoria e, per questo, desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti al gruppo “Insieme per Castrolibero” e al sindaco Francesco Serra, con l’augurio di un buon lavoro alla nuova amministrazione comunale.

Nel mio ruolo istituzionale di consigliere regionale, mi metto sin da subito a disposizione per costruire una collaborazione concreta e responsabile, al servizio esclusivo della comunità e del bene di un territorio che amo profondamente.

Ringrazio di cuore tutti coloro che, in questa campagna elettorale, mi hanno dimostrato stima, vicinanza e affetto autentico.

Qualcuno mi ha detto: “Dovresti essere felice perché sei stato il candidato più votato”.

Ma la soddisfazione più grande non è racchiusa nei numeri. La vera emozione è stata sentire, nei giorni successivi al voto, l’abbraccio sincero di tante persone, l’affetto ricevuto per strada, i messaggi e le parole di vicinanza.

Ed è proprio questo che oggi ci dà forza, coraggio e speranza per continuare un percorso politico e umano che vedrà ancora protagonista la squadra di Rinascita Civica.

Grazie a tutti i candidati della nostra lista che, con grande spirito di servizio, passione e sacrificio, hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità e a Nicoletta Perrotti, che ha portato avanti una campagna elettorale nel solco dei valori, dello stile e della correttezza che da sempre ci contraddistinguono.

Per quanto mi riguarda, adesso si avanti con le prossime sfide regionali.

Ora e sempre… dalla parte dei cittadini.