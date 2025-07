Graziano Tomarchio premiato a Taurianova con l’Araba Fenice 

Con grande emozione e gratitudine, Graziano Tomarchio ha ricevuto il prestigioso Premio Araba Fenice, conferito nel corso della 25ª edizione dell’omonima manifestazione che si è svolta a Taurianova.

Il riconoscimento, tra i più significativi in ambito culturale e sociale del territorio, è stato consegnato a Tomarchio “per il costante impegno nella valorizzazione della Calabria attraverso la comunicazione, la promozione culturale e il racconto delle eccellenze locali”. Una carriera segnata da passione, coerenza e forte legame con la propria terra, che oggi trova una tappa simbolica proprio nella città d’origine del premiato.

«È con immenso orgoglio che condivido questo traguardo – ha dichiarato Tomarchio –. Ricevere un premio così importante nel mio comune è un onore che mi riempie di gratitudine. Ringrazio di cuore gli organizzatori per questa straordinaria opportunità, e tutte le persone che mi sostengono in questo percorso. Questo riconoscimento è per me uno stimolo ulteriore a continuare a lavorare con entusiasmo e dedizione».

Nel corso della cerimonia, trasmessa anche in diretta social, il pubblico ha dimostrato grande affetto e partecipazione, confermando l’apprezzamento per un percorso professionale autentico e radicato nel territorio. Attraverso il suo canale editoriale e numerosi format originali, Tomarchio ha raccontato la Calabria con uno sguardo contemporaneo ma sempre rispettoso delle tradizioni.

Il Premio Araba Fenice, nato per celebrare personalità che si sono distinte nel campo della cultura, dell’arte e dell’impegno civile, rappresenta oggi anche un’occasione di rilancio e speranza per una comunità che continua a credere nella forza delle storie positive e nella valorizzazione del talento locale.