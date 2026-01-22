Grave incidente sulla A2, un’auto si ribalta, donna ferita e trasportata in elisoccorso, è grave

Un grave incidente stradale si è verificato a Tarsia nella tarda mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio al KM 222+200 lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo in direzione Nord ed ha visto coinvolta una sola auto.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, una donna, alla guida di una Opel Astra, avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto avrebbe prima sbandato, per poi ribaltarsi terminando la corsa contro il muro laterale della carreggiata

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla conducente sul posto. Ma a causa delle gravi ferite riportate, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale Anas e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità.

L’incidente ha causato inevitabilmente rallentamenti e code in direzione Nord, con disagi per gli automobilisti in transito. La situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo la rimozione del veicolo incidentato e la messa in sicurezza della carreggiata.