Grave crisi economica degli italiani. A Marzo i trattori degli agricoltori a Roma. Il Coapi chiama alla mobilitazione nazionale

AGRICOLTURA: COAPI, A MARZO MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA PER DIRITTO AL CIBO

Il COAPI lancia la Mobilitazione Nazionale di marzo e chiama a raccolta agricoltori, categorie produttive e cittadini per una grande manifestazione a Roma, prevista nei primi giorni del mese, “auspicabilmente il 7 marzo 2026”.

L’annuncio è stato dato oggi durante una conferenza stampa dal presidio di Forcola (SO), in collegamento con Roma. “Mettiamo al centro il Diritto al Cibo, sia per chi lo produce sia per chi lo consuma”, afferma il Coordinamento, sottolineando come la crisi stia mettendo a rischio la sopravvivenza delle micro e piccole imprese agricole e dell’intera filiera agroalimentare.

Secondo il COAPI, nel 2026 l’Italia affronta un aumento della povertà alimentare aggravata dall’inflazione, mentre le importazioni prive di adeguati controlli penalizzano le produzioni nazionali e mettono a rischio qualità e tracciabilità.

La mobilitazione sarà aperta ad agricoltori, pescatori, allevatori, artigiani del cibo, piccoli distributori, ristoratori, braccianti, tecnici, associazioni e movimenti dei consumatori. È prevista anche la presenza di mezzi agricoli nella Capitale nei giorni precedenti la manifestazione.

“Le adesioni sono già numerose, con centinaia di mezzi pronti a partire. Stiamo definendo gli ultimi dettagli con istituzioni e forze dell’ordine e comunicheremo a breve la data definitiva”, spiega il COAPI.