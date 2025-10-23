Gratta e Vinci: a Polistena colpo da 30mila euro con “Ultra Numerissimi”

“Il Governo Meloni continua a dimostrare con i fatti un’attenzione concreta e strutturale verso il Mezzogiorno. L’estensione della Zona Economica Speciale Unica e la conferma del credito d’imposta con ulteriori 2,3 miliardi di euro rappresentano un segnale chiaro: lo sviluppo del Sud è una priorità nazionale. La ZES unica sta generando risultati straordinari, con un […]