Gratta e Vinci: a Corigliano Rossano vinti 20mila euro con “Mega Miliardario New”

Calabria vincente grazie al Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, è stata realizzata una vincita da 20mila euro presso l’esercizio commerciale in Via Torre Pisani, 34.

In Calabria, nel 2025, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – ha registrato una crescita del 4,73% rispetto all’anno precedente: secondo un’elaborazione di Agipronews, si è passati dai 698 milioni di euro del 2024 ai 731 milioni attuali. Andamento positivo anche nella provincia di Cosenza, dove, nel 2025, la spesa si è attestata intorno ai 256 milioni di euro, in rialzo del 6,67% rispetto ai 240 milioni dell’anno precedente.