Grande successo per lo sport sul lungomare di San Ferdinando

Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della partecipazione collettiva: sabato 14 giugno il lungomare di San Ferdinando si è trasformato in un grande villaggio sportivo in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal Comune di San Ferdinando in collaborazione con il CONI.

Un evento straordinario che ha visto la partecipazione entusiasta di centinaia di giovani, famiglie e visitatori, con attività e dimostrazioni sportive per tutte le età, all’aria aperta e in un clima di festa che conferma la vocazione di San Ferdinando come destinazione attrattiva per il benessere, lo sport e la vacanza attiva.

Il Comune e il CONI desiderano ringraziare sentitamente tutte le realtà che hanno reso possibile il successo della manifestazione:

Decathlon, Croce Rossa Italiana, AVIS, Associazione Nazionale Carabinieri, WWF, Pro Loco, e naturalmente tutti circoli e le associazioni sportive e culturali che hanno aderito con passione ed energia:

Live Up! – Yoga Therapy

New Basket Tiger – Basket e Baskin

Scuola Danza Ro.Ma – Danza

ASD Sport per Tutti – Scuola Calcio

Palestra ASD Spartan Training – Atletica, Fitness, Pesi

ASD Azmidiske Dance Studio – Danza

ASD Like Dance – Danza

Associazione “Il Cuore che Sorride” – Sport e Inclusione Sociale

Cooperativa Sociale “Oltre la Siepe” – Sport e Inclusione Sociale Inclusione Sociale

ASD Scuola Calcio Cantera – Calcio

Gli Angeli di Pollicino APS – Sport e Inclusione Sociale Inclusione Sociale

ADS Fitness Club Skorpion Kai – Arti Marziali

Karol e i Numeri Primi – Boccia Paralimpica

Tiro a Segno Nazionale Palmi – Tiro Sportivo

Accademia di Arti Marziali Cavallo – Karate

Un grazie speciale a tutti i giovani partecipanti, veri protagonisti della giornata, e a tutti i visitatori che hanno scelto di condividere con noi questa splendida occasione di sport, inclusione e socialità. Una menzione particolare a Domenico Pugliese per l’infaticabile contributo all’organizzazione, a RC Sport e Piana TV per la copertura media, Andrea Muratore per la produzione video, a Massimo Borgese per le immagini fotografiche e al Bar Gelateria Oasi per l’ospitalità e il ristoro.

Questa giornata è stata la dimostrazione concreta di quanto lo sport sia uno strumento fondamentale per la crescita della comunità, la promozione dei valori positivi e la valorizzazione del territorio. Attività fisica, partecipazione e coinvolgimento hanno unito le persone nel segno dell’inclusione, della sostenibilità ambientale e della scoperta di nuove discipline.

“Siamo molto soddisfatti del successo dell’iniziativa”, dichiara l’assessore allo sport, Domenico Rizzo, che prosegue “è doveroso ringraziare tutti per l’impegno profuso e per aver creduto in San Ferdinando ma voglio rivolgere una specifica espressione di gratitudine alla dr.ssa Pedà per averci permesso già dallo scorso anno di ospitare un evento sportivo di grande prestigio e dalla alta valenza anche sociale e pedagogica. Colgo l’occasione per dare il benvenuto e formulare auguri di buon lavoro al nuovo presidente CONI Regionale Tino Scopelliti.”