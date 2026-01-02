Grande successo per il Presepe Vivente di Melicucco, si replica il 4 e il 6 Gennaio

DI CLEMENTE CORVO

Il Gruppo GEM 1987 è lieto di presentare il Presepe Vivente di Melicucco, un’opera che ogni anno rinnova la magia del Natale e le tradizioni più autentiche della nostra comunità.

Nella notte del 24 dicembre si sono aperte le porte di Betlemme, dando vita a un percorso suggestivo fatto di fede, storia e cultura popolare, che ha incantato grandi e piccoli.

Il Presepe Vivente tornerà ad aprire le sue porte nelle prossime date del

4 gennaio 2026 e del 6 gennaio 2026, giornata che vedrà il momento più atteso: l’arrivo solenne dei Re Magi a cavallo, accompagnato dalla famosissima Zeppolata tradizionale melicucchese, simbolo di convivialità e identità del nostro territorio.

All’interno del presepe, tra le capanne illuminate e i vicoli ricostruiti con cura, rivivono gli antichi mestieri di una volta: il falegname, il fabbro, il fornaio, le filatrici, i pastori e tante altre scene di vita quotidiana che raccontano con autenticità la semplicità e la bellezza delle nostre radici. Ogni gesto, ogni volto, ogni dettaglio è frutto di una grande passione condivisa.

Per questa magnifica opera realizzata con sana passione e spirito di sacrificio, il Gruppo GEM 1987 ringrazia tutti gli organizzatori e i volontari che, con dedizione e impegno, hanno lavorato per oltre due mesi per rendere possibile tutto questo.

Un sentito ringraziamento va anche agli sponsor, che hanno creduto nel progetto, e a tutti i visitatori, che numerosi arrivano da ogni parte ad ogni apertura, riempiendo Melicucco di calore, emozione e partecipazione.

Il Presepe Vivente di Melicucco non è solo una rappresentazione, ma un’esperienza che unisce fede, tradizione e comunità.

Vi aspettiamo per continuare insieme questo meraviglioso viaggio nella Natività.