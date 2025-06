Grande successo per il Convegno “Marocco: Nuove Opportunità per le Imprese” a Gioia Tauro

Si è svolto con grande partecipazione e vivo interesse il Convegno “Marocco: Nuove Opportunità per le Imprese”, promosso dal Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria, dal Comune di Gioia Tauro e dalla Leonardo Creation. L’evento, ospitato presso le suggestive Cisterne, ha visto una sala gremita, con la presenza di sindacati, rappresentanti istituzionali, imprenditori e numerosi cittadini.

I lavori sono stati aperti dalla Sindaca di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, che ha affermato con decisione: “Il nostro porto deve ambire a diventare come quello di Tanger Med, che ha generato oltre 70.000 posti di lavoro. Abbiamo tutte le potenzialità per fare di Gioia Tauro un vero motore di sviluppo euromediterraneo.”

Il Console Onorario del Regno del Marocco, Avv. Domenico Naccari, ha poi evidenziato come “la stabilità politica e la posizione geostrategica del Marocco, a cavallo tra Europa e Africa, rendono il Paese una destinazione sicura e vantaggiosa per gli investimenti esteri.”

La Dott.ssa Nausica Sbarra, Segretario Generale della CISL di Reggio Calabria, ha sottolineato “le opportunità nascenti nel Marocco e il ruolo strategico che Gioia Tauro può svolgere come cerniera tra Europa e Mediterraneo.”

Il Dott. Antonio Repaci, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha rilanciato l’idea di una zona franca a Gioia Tauro, sull’esempio di Tangeri, come leva per attrarre investimenti e rilanciare l’economia del territorio.

L’Avv. Giuseppe Saletta, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, ha valorizzato il ruolo del Consolato Onorario del Marocco a Gioia Tauro e del suo Console, Avv. Domenico Naccari, recentemente insignito del titolo di Miglior Console dell’Anno 2024.

Il Commendatore Nicolino La Gamba ha evidenziato l’importanza dei gemellaggi tra città italiane e marocchine come strumenti concreti per la creazione di legami istituzionali e di rapporti economici duraturi tra la Calabria e il Regno del Marocco.

Dominique Polzella, Presidente di Leonardo Creation e Consulente Commerciale, ha illustrato il regime fiscale favorevole del Marocco, definendolo “una destinazione ideale per gli investimenti stranieri, grazie alla competitività e agli incentivi presenti.”

Il Dott. Massimo Priasca, imprenditore e titolare di due studi professionali in Marocco nei settori legale e fiscale, ha parlato dei Mondiali di Calcio del 2030, che si svolgeranno anche in Marocco, come “una straordinaria opportunità di business e cooperazione internazionale.”

I lavori sono stati moderati con competenza dal Dott. Fabio Fanciulli, che ha favorito un dibattito ricco e stimolante. Numerose le domande del pubblico e l’interesse dimostrato dai presenti, testimoniando il valore dell’incontro.