Grande Successo per “Aurora Foti Trio” live a Palmi

Di Fameli Foti Rosa

Lunedì 11 agosto 2025 grande successo per “Aurora Foti Trio” presso il locale “Officine Balena” di Palmi ( Rc ). La serata si è aperta verso le ore 23:00 con brani internazionali dedicati ad icone della musica internazionale: Adele, Stevie Wonder, Sting, Beatles e alcuni inediti della giovane artista Aurora Foti. Il pubblico presente è stato calamitato dagli assoli e il tocco del maestro Enzo Filippone alla batteria, dal virtuosismo del M Sasà Filippone al basso. Oltre la straordinaria voce e pianoforte della giovane talentuosa M Aurora Foti. Un mix di emozioni che ha infiammato letteralmente via Tenente Albo Barbaro a Palmi. Sul finire del concerto, applausi a scena aperta per il trio , nonché richieste musicali e bis. Gli artisti hanno accontentato i fan con l’esecuzione di un brano indelebile della musica mondiale, non presente in scaletta ma totalmente improvvisato, un’estemporanea di “Isn’t She Lovely” di Stevie Wonder. Il pubblico con grande entusiasmo ha acclamato “Aurora Foti Trio”, formazione d’eccezione con due importanti musicisti palmesi doc, i fratelli Enzo e Sasà Filippone e la giovane talentuosa polistrumentista Aurora Foti. Un Trio d’eccezione quindi, una combinazione esplosiva di tre artisti ben conosciuti nella città di Palmi (Rc) e non solo. Il Trio ideato dal poliedrico batterista Enzo Filippone, calabrese ma naturalizzato in Spagna da molti anni. Enzo ha collaborato con i grossi big della musica internazionale, del calibro di “Melendi”, popstar del panorama musicale spagnolo ma acclamatissimo anche nel mondo e in sud America. Il maestro Enzo Filippone ha inciso diversi CD; ultima fatica creata avvalendosi della collaborazione di artisti e musicisti calabresi e Internazionali di spessore, come il virtuoso bassista M Sasà Filippone suo fratello, e tanti altri professionisti palmesi e stranieri. La stessa giovane artista la M Aurora Foti, già laureata in Pianoforte, polistrumentista, cantante, studentessa del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria in canto jazz, canto e violino, ha inciso i cori per Filippone nel nuovo disco edizione 2025, progetto in uscita. Aurora è stata già ospite di Filippone nell’estate 2024, con un suo inedito, durante la serata di presentazione dell’ultimo cd di Enzo. Aurora polistrumentista giovane artista palmese, già nota per aver partecipato nel 2024, assieme al papà il cantautore folk Pasquale Foti “Calabrisound Calabrisandu” , ad “E Viva il video Box” di Rosario Fiorello in onda su Rai2 (puntata del 2 maggio 2024) con alcuni brani di composizione del padre ed un pezzo tradizionale in dialetto siciliano. “Aurora Foti Trio”: Aurora, Enzo e Sasà vi aspettano presto con altre serate di grande Musica, date in Calabria, con replica a brevissimo a Palmi (Rc).

,